INCREDIBIL! Guvernul din Mexic, acuzat de SPIONAJ

Activisti si jurnalisti au acuzat luni guvernul din Mexic ca ii spioneaza folosind un program informatic israelian vandut doar Statelor Unite, afirmatii respinse de presedintia mexicana, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Intr-o conferinta de presa la Ciudad de Mexico, jurnalistii au anuntat ca au depus o plangere in instanta in primul rand pentru acces ilegal la comunicatii private.

"Este vorba de o operatiune a statului in care agenti ai statului mexican, departe de a face ceea ce trebuie sa faca in mod legal, au folosit resursele noastre (publice), taxele noastre, banii nostri, pentru a comite delicte grave", a declarat jurnalista mexicana Carmen Aristegui, celebra pentru investigatiile sale privind cazuri de coruptie ale guvernului. Ancheta, publicata luni de New York Times, releva ca activisti pentru drepturile omului, jurnalisti si militanti anti-coruptie au fost victime ale spionajului din partea statului mexican prin intermediul unui program informatic al unei companii israeliene care are printre clienti Ministerul Apararii si Ministerul Justitiei din Mexic.

"Ce are de spus presedintele Mexicului in legatura cu acest spionaj comis in mod perfid si ilegal?", a intrebat Carmen Aristegui.

Jurnalista a spus ca a primit direct pe telefonul sau 24 de mesaje text, intre ianuarie 2015 si iulie 2016, in timp ce alte 32 au fost trimise catre membri ai echipei sale si chiar catre fiul sau de 16 ani.

SMS-urile proveneau de la diferite directorate si nume de domeniu care imprumutau diverse denumiri de institutii media, de retele de socializare si chiar a Ambasadei SUA. Mesajele contineau un link care instala un program informatic spion pe telefonul mobil. Potrivit jurnalistilor si activistilor, au fost vizati in total de 76 de tentative de piratare cu software-ul Pegasus.

Intr-un raspuns pentru New York Times, purtatorul de cuvant al presedintiei mexicane, Eduardo Sanchez, a respins acuzatiile de spionaj. "Nu exista nicio proba ca agentii ale guvernului mexican sunt responsabile de presupusul spionaj descris in articolul dvs", a scris purtatorul de cuvant. Printre persoanele spionate se numara avocati care lucreaza la cazul disparitiei a 43 de studenti in 2014 sau directorul Institutului mexican pentru Competitivitate, Juan Pardinas, care militeaza pentru intarirea legislatiei anti-coruptie. Sotia sa a primit un mesaj prin care i se spunea ca sotul sau o inseala si i se propunea sa dea click pe un link pentru a avea acces la probe, conform cotidianului american.

"Suntem noii inamici ai statului", a declarat Pardinas.