• Nu te-ai fi gandit vreodata ca pot exista femeii care vand astfel de lucruri • Pe site-urile de profil, femei insarcinate din Iasi si nu numai, vand acest obiect fara sa stie cat rau pot face • Poate fi vorba despre o farsa, dar in acelasi timp cine intra in posesia unui astfel de obiect ar putea face rau •



Inse vand fel de fel de obiecte, unele mai ciudate ca altele, insa nu poti sa nu ramai surprins cand vezi ca testele depozitive se vand ca painea calda. Probabil multi se intreba cui i-ar folosi un asemea, dar cu siguranta exista persoane care vor sa faca o farsa sau de ce nu, sa foloseasca acel test pentru a obtine diferite lucruri. Femeile insarcinate care vand astfel de teste cer un pret cuprins intre 50 si 150 de lei.Citeste si : Desi mai avea putin pana la nastere, o femeie insarcinata visa in fiecare noapte OAMENI MORTI. La operatia de CEZARIANA medicii AU INCREMENIT: "Dumnezeule, trebuie sa filmez asta"! Uite ce i-au GASIT IN BURTA"Dupa ce am ramas insarcinata, o prietena m-a rugat sa ii dau un test de sarcina pozitiv pentr a-i face oiubitului ei. M-am gandit ca sunt mai multe femei care ar vrea sa faca glume, de aceea au postat anuntul", a spus femeia.Intrebata de reporteri cate teste a vandut pana acum, aceasta a spus ca in jur de 15, la pretul de o suta de lei. Investitia nu a costat-o prea mult si a obtinut o suma frumusica. O alta femeie insarcinata cere 50 de lei si un test de sarcina nefolosit."Daca vrei un test trebui sa imi dai unul nefolosit, iar eu ti-l inapoiez. Poti lua ce test vrei", a spus femeia. Plata se face ramburs sau pe card, iar testul este trimis printr-un serviciu de curierat.Aceste teste de sarcina pozitive pot fi folosite si in alte scopuri. Femeile ar putea santaja partenerii cu un astfel de obiect si ar putea obtine diferite favoruri. Oricum, femeile insarcinate ar putea castiga bani foarte usor din acest "artificiu".