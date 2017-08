INCREDIBIL! Iata LISTA cu bancile care au declarat profit ZERO - FOTO

Douazeci si sapte de banci nu au platit niciun impozit pe profit in ultimii sase ani, informatie care a iscat un scandal monstru si care i-a revoltat atat pe Ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, cat si pe unii parlamentari si chiar pe insusi Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) Mugur Isarescu. Ziarul BURSA a publicat recent un document care ilustreaza situatia fiscala a unui numar de 46 de banci, in perioada 2011-2016. Potrivit documentului, printre cele 27 de banci care nu au platit impozit pe profit in ultimii SASE se regasesc nume precum San Paolo Bank, Emporiki Bank, Banca Comerciala Carpatica, Banca Comerciala, Garanti Bank, Credit Europe Bank, Bancpost SA, Credit Europe Bank SA, Bancpost SA sau OTP Bank . Si Raiffeisen banca pentru locuinte figureaza cu impozit pe profit "zero" intre anii 2011- 2013.

