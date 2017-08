Un juriu din Los Angeles a ordonat companiei Johnson&Johnson sa plateasca despagubiri record, de 417 milioane de dolari, unei femei aflate in spital, care ar fi facut cancer ovarian dupa ce ar fi folosit in mod regulat pudra de talc a companiei in zona intima, relateaza Today.com, citat de HotNews.

