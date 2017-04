• Acest politist din Iasi se crede mai presus de Lege si da cu ea de pamant • Individul este acuzat, printre altele, ca din cauza refuzului de a interveni la solicitari, a murit un tanar nevinovat • Superiorii au declansat o ancheta de amploare impotriva acestui politist in urma sesizarilor facute de cetateni



Adrian Munteanu, seful Postului de Politie Sipote isi vede linistit de treaba. Conducerea Inspectoratului de Politie Judetean Iasi tolereaza un asemenea individ care a distrus o familie. Parintii tanarului il acuza ca nu a dat curs solicitarii si nu a intervenit pentru a le salva fiul din mainile agresorilor care le-au ucis copilul cu sange rece in anul 2011.



Cu toate acestea, politistul Munteanu isi vede linistit de afacerile sale si de postul caldut pe care-l ocupa. La aproximativ sase ani de la comiterea odioasei crime, atat localnicii cat si parintii victimei, Andrei Roman, care avea 20 de ani la vremea aceea si era din localitatea Vladeni, nu ezita ori de cate ori isi amintesc, sa-l acuze pe politist ca nu si-a facut treaba.



"El abia venise din Germania, unde fusese la munca. Era pe data de 1 decembrie 2011. In seara respectiva m-a sunat si mi-a spus sa ma duc repede in satul Chiscareni ca este batut de niste indivizi. Era cineva cu masina la mine si am plecat repede in zona sa il caut. Nu l-am gasit in seara respectiva, in schimb i-am gasit un papuc. L-am sunat atunci pe domnul Munteanu si i-am solicitat sprijinul. El mi-a raspuns ca sa stau linistit ca e la curve. Atunci seara am cautat pana pe la miezul noptii dupa care am renuntat si am reluat cautarile a doua zi, vineri dimineata. Atunci, am gasit si cel de-al doilea papuc si cativa lei, dar Andrei era tot de negasit. Vazand ca politistul din Sipote nu ma ajuta, am solicitat sprijinul sefului de post din Vladeni. Abia acesta a anuntat Hirlaul si au venit criminalistii si procurorul. Sambata dimineata l-am gasit aruncat in garla. El nu a fost ucis acolo ci a fost tarat si aruncat. Avea geaca rupta. Cand i-am cerut socoteala, politistului Munteanu mi-a reprosat ca trebuia sa-mi tin prostu' acasa. Daca domnul Munteanu ar fi intervenit la timp poate fiul meu traia si in ziua de azi", a precizat cu ochii inlacrimati Virgil Roman, tatal tanarului ucis.





agresat de acei tineri pentru prima data. In anul 2010 acesta a fost batut crunt de aceiasi indivizi, dar politistul Adrian Munteanu a tinut dosarul la fiset. Din acest motiv, Andrei Roman, de fiecare data cand il intalnea ii cerea socoteala politistului pe motiv ca incearca sa musamalizeze ancheta. De aici au si inceput reprosurile intre cei doi. Virgil Roman, tatal tanarului ucis considera ca politistul Adrian Munteanu nu a intervenit tocmai din acest motiv.



"De fiecare data cand il intalnea pe politistul Munteanu, Andrei ii cerea socoteala despre lipsa de implicare in rezolvarea dosarului in cazul agresiunii din 2010. De aici cred ca a pornit ura impotriva fiului meu. Am depus sesizari impotriva politistului si am primit raspuns ca a fost tras la raspundere, dar nu stim cum a fost sanctionat", a adaugat tatal tanarului ucis.



De ce a fost ucis?



ucis de Adrian Dinco, de 23 de ani si de Petru Botez, de 36 de ani. Totul a plecat de la povestea de dragoste dintre Andrei Roman si Cameluta Nencu, care a inceput in 2009 si s-a incheiat in luna februarie 2011. Fata era din Sipote, dar invatase la scoala din Vladeni, acolo unde l-a si cunoscut pe Andrei.



La un moment dat, baiatul s-a despartit de fata, spre nemultumirea rudelor Camelutei, in special a fratelui sau, Alin Nencu. Acesta, la randul lui, le-a spus prietenilor ca vrea sa se razbune pe cel care i-a ranit inima surorii sale. Pe 1 decembrie 2011, Andrei Roman a baut cateva beri impreuna cu mai multi prieteni intr-un bar din Sipote. In jurul orei 17:00, pentru ca i se facuse dor de fosta prietena, a sunat-o pentru a o invita la un suc. Fata l-a refuzat categoric, iar el s-a enervat si i-a spus ca-i datoreaza 350 de lei din perioada in care erau impreuna.



Discutia a fost auzita de fratele Camelutei, care era langa ea. Acesta si-a sunat prietenii, printre care Adrian Dinco si Petru Botez, pentru a merge in barul respectiv si a-l bate pe Andrei Roman. Cand au ajuns acolo nu au putut sa-i faca nimic tanarului, pentru ca era inconjurat de prea multe persoane. Vazand ca gluma se ingroasa, Andrei le-a cerut catorva sa-l insoteasca in drum spre acasa. Numai ca, in strada, grupul condus de Alin Nencu l-a prins si s-a iscat o bataie generala.



Andrei a fugit, insa a fost urmarit de Adrian Dinco si de Petru Botez. Acestia l-au prins si l-au batut cu parii. Pentru cateva momente a reusit sa scape de ei, insa dupa alte cateva sute de metri a fost ajuns din urma si batut cu pumnii, picioarele si cu un par pe care-l avea Dinco in mana. Dupa ce l-au lovit bine, l-au aruncat in raul Miletin.



Ca sa nu fie vazut de cineva, cei doi l-au tarat intr-un loc mai putin vizibil si i-au mai tras cateva lovituri. In timpul in care era fugarit de agresori, Andrei si-a sunat tatal si i-a spus sa vina sa-l scape. Acesta a ajuns cat a putut de repede, insa nu si-a mai gasit baiatul. Anchetatorii, dar si martorii sustin ca era in viata in momentul in care a fost abandonat.



"Eu eram in casa cu soacra si copiii mici. Nu am auzit nimic in seara respectiva. Cand l-au gasit, era intr-o sambata dimineata. Am auzit ca politistul Munteanu nu a vrut sa intervina. In momentul in care am ajuns acolo sa aprind o lumanare se cunosteau in mal urmele cum s-a luptat sa iasa din garla, dar din cauza frigului si a loviturilor puternice care le-a incasat nu a mai reusit. Fata de la care a plecat totul s-a maritat si este acum plecata din tara, la munca", a spus o vecina din apropierea locului unde s-a produs tragedia.



Tatal l-a cautat singur si a doua zi, insa tot nu l-a gasit. Abia pe data de 3 decembrie 2011 politistii au reusit sa-i stabileasca traseul si l-au gasit decedat. Adrian Dinco a luat fapta asupra lui si a spus ca l-a ucis singur, insa anchetatorii au gasit urmele de incaltaminte ale lui Petru Botez in zona in care a fost tarata victima.





In urma neregulilor semnalate de localnici cu privire la abuzurile comise de politistul Adrian Munteanu, conducerea Inspectoratului de Politie Judetean Iasi a dispus o ampla ancheta.



"Am dispus un control tematic acolo. Cand se vor finaliza controalele va voi putea oferi si raspunsuri. Deocamdata nu pot aprecia cat vor dura aceste controale. Asta depinde de cat si ce gasesc acolo", a mentionat chestorul Ioan Scripniciuc, seful Inspectoratului de Politie Judetean Iasi.



Adrian Munteanu mai este acuzat de abuz in serviciu, trafic cu tigari si evaziune fiscala. Mai precizam faptul ca unele sesizari impotriva politistului au fost depuse recent si la Parchetul de pe langa Judecatoria Hirlau.



"Poate sa depuna plangeri, este dreptul tuturor. Nu am ce sa comentez. Vorbim doar prin intermediul articolelor publicate", a declarat Adrian Munteanu, politistul anchetat de superiori.