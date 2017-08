INCREDIBIL! MILIOANE de dolari dati de inculpatii din Romania, pentru a face lobby pe langa Congresul American

Jurnalistul de investigatii Sorina Matei scoate la iveala informatii bomba despre influenta pe care inculpati de renume ai Romaniei o exercita in cadrul Congresului Statelor Unite ale Americii. Potrivit unei anchete postate pe blogul personal, nu mai putin de 9 companii sau institutii, dar si persoane care au angajat pe teritoriul SUA companii celebre de lobby, de avocatura sau de comunicare pentru a-si promova si sustine interesele in Camera Reprezentantilor, in Senatul SUA sau alte structuri ale administratiei americane. Pentru toate acestea au scos din conturi bani grei: peste 3 milioane de dolari, sustine jurnalista.

