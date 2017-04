INCREDIBIL! Mircea Lucescu vorbeste despre plecarea de la Zenit: "Nu tin de contract"

Echipa pregatita de Mircea Lucescu, Zenit St. Petersburg, este tot mai departe de titlu în Rusia, dupa ce a obtinut doar o remiza pe teren propriu cu Anzhi, scor 1-1. La finalul partidei, tehnicianul român a vorbit despre viitorul sau si nu a exclus o despartire dupa doar un sezon.



"Nu tin de. Dar e prea devreme ca sa vorbim despre asta. Depinde de multi factori. Am venit aici pentru a reconstrui echipa, sa o fac sa joace mai spectaculos si sa câstig trofee. Câteva schimbari se vad deja. Lunev a aparut în echipa si în viitor poate deveni un portar bun. La fel Hernani, care are doar 22 de ani. La început, echipa a jucat un fotbal frumos, si-a impus propriile conditii în fata fiecarui adversar, dar, din pacate, au aparut accidentarile, mai ales în rândul jucatorilor rusi, si a fost nevoie sa fac schimbari. A fost dificil si a afectat jocul. Când am venit aici, era o anumita echipa. Apoi s-au vândut toti liderii si a devenit o alta echipa. În vara, când am venit, media de vârsta era de 29 de ani. Am încercat sa întineresc echipa. Exista un ciclu si e nevoie sa schimbi jucatorii. Multi dintre jucatorii de o anumita vârsta au acuzat efectele vremii, ale terenurilor si ale ritmului de antrenament. Pâna la un punct, am avut rezultate si am jucat spectaculos. Acum se poate vorbi despre un esec. Dar echipa este puternica si îsi va juca sansa pâna la ultimul meci. Sa vedem cum se termina si abia atunci putem discuta despre alte lucruri", a declarat Lucescu.