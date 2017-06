Primarul municipiului Iasi,, s-a referit din nou la situatia clubului din Copou, astazi, în cadrul unei conferinte de presa organizata la Palatul Roznovanu. Edilul-sef i-a avut alaturi pe viitorul presedinte al clubului,, si pe seful Comitetului Director, Leonid Antohi, cei trei dând asigurari ca echipaîsi va propune obiective îndraznete în sezoanele viitoare.Asta în ciuda tensiunii existente în Copou în momentul de fata, dar si a incertitudinii legate de banca tehnica si lotul de"Daca o echipa precum Craiova trage la play-off, noi, capitala Moldovei, nu putem face la fel? Nu este normal sa privim si noi spre play-off? Vom pune umarul cu totii pentru ca echipa sa lupte pentru. Ne aflam în fata unui nou început. Niciodata nu am vazutla clubul de, nu am vazut ca le dam emotii favoritilor. De fiecare data abordarea a fost aceeasi, evitarea retrogradarii. În ultimii ani au fost depasite niste bariere, iar în acest sezon echipa s-a clasat pe locul 7, fara sa piarda 15 meciuri la rând. Încercam o alta formula si sa atacam alt obiectiv. Am încredere în domniisi Adrian Ambrosie. Echipa îsi va continua existenta si va trage spre play-off, iar noi vom sprijini toate sporturile care au început sa mearga tot mai bine, cum ar fi handbalul masculin, baschetul masculin, rugby-ul masculin, fotbalul feminin, chiar si tenisul de masa si alte discipline", a declarat primarul Chirica, nu înainte de a le multumi jucatorilor si staff-ului pentru clasarea pe locul 7 la finalul stagiunii trecute: "Multumesc public echipei pentru rezultatul din sezonul trecut, pentru faptul ca nu s-a facut de râs în play-out. Au reusit o performanta laudabila si multumesc întregii echipe, staff-ului tehnic. Multumesc în mod special si antrenorului Eugen Neagoe. El a fost elementul de noutate, a reusit sa se impuna la echipa si sa se faca înteles. Merita toata aprecierea mea".Edilul Iasiului a oferit si maxima zilei, afirmând ca îl vrea la echipa pe Cristiano Ronaldo. "Noi ajutam, dar nu putem da tot la sport. Daca ar fi dupa mine, l-as aduce pe Ronaldo la Iasi. L-as lua si la mine acasa, sa bem ceaiul sau cafeaua dimineata. Dar nu putem, asa ca ne adaptam la ce putem", a spus Mihai Chirica.La rândul sau, viitorul presedinte Adrian Ambrosie a declarat ca jucatoriicare vor veni la club vor fi platiti din banii clubului, nu de catre firma, asa cum s-a anuntat pâna acum. "Firma de impresariat va veni cu jucatorii straini, le va plati transferurile daca este cazul, iar salariile, care vor fi mai mici, vor fi platite de catre club", a spus Ambrosie."An de an am avut dorinta de a vedea echipa mai sus, în play-off si în cupele europene. Asta ne dorim pentru viitor. Sa ne clasam în primele sase, sa jucam în cupele europene, sa jucam finale de Cupa României. Garantez iesenilor ca sunt aici pentru ca vrem performanta. Obiectivul nostru este sa reorganizam clubul din punct de vedere economic. Vrem ca jucatorii sa aiba salariile la zi, sa fie platiti pentru performanta, sa ne batem pentru un trofeu", a continuat acesta.