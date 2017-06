INCREDIBIL! PNL este gata sa discute cu Traian Basescu majoritatea parlamentara

Traian Basescu 3

Vicepresedintele PNL Sulfina Barbu a afirma ca Partidul National Liberal este pregatit sa discute PMP-ul lui Traian Basescu in vederea unei eventuale majoritati parlamentare.

”Consultarile sunt obligatorii. PNL, asa cum am anuntat, va avea discutii exploratorii cu toate partidele parlamentare, mai putin cu PSD. Daca exista posibilitatea unei majoritati, PNL este pregatit. (...) PNL e gata sa discute cu PMP si Traian Basescu majoritatea parlamentara”, a spus Sulfina Barbu.

Sulfina Barbu intareste, astfel, declaratiile presedintelui PNL Ludovic Orban cu privire la viitoarele aliante politice.

Intrebat daca liberalii vor avea asemenea discutii si cu cei de la ALDE, presedintele PNL a raspuns: "Cu siguranta ca vom discuta, pentru ca fara ALDE sau o parte din ALDE nu se poate construi o majoritate parlamentara".

In ceea ce priveste posibilitatea de a se regasi "in aceeasi barca" cu PMP, in cazul formarii unei noi majoritati, Orban a precizat ca aceasta este o chestiune la care ar prefera sa nu raspunda, dar a admis ca e nevoie de PMP pentru crearea majoritatii.



Sursa: antena3.ro