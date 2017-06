INCREDIBIL! Politistii americani au UCIS o femeie INSARCINATA - VIDEO

Politia din orasul Seattle (nord-vestul SUA) a impuscat mortal o femeie de culoare care era insarcinata si care sunase la politie pentru a raporta o tentativa de spargere a locuintei sale, relateaza luni AFP. Incidentul a avut loc duminica dimineata. Politia din Seattle a raspuns unui apel al femeii care sunase sa anunte o tentativa de intrare prin efractie in apartamentul ei. La un moment dat, femeia a scos un cutit si cei doi agenti de politie au impuscat-o mortal. La sosirea pompierilor, la scurt timp dupa incident, a fost declarat decesul tinerei. In apartament se aflau mai multi copii atunci cand politistii au deschis focul, insa acestia nu au fost raniti.

Rudele au identificat-o pe femeie drept Charleena Lyles, in varsta de 30 de ani, potrivit Seattle Times. Membrii familiei femeii au declarat ca aceasta era insarcinata in cateva luni si ca suferea de tulburari psihice. Acestia au mai declarat ca femeia se temea ca autoritatile ii vor lua copiii, dintre care unul sufera de sindromul Down. Politia a deschis o ancheta pentru a stabili daca se justifica recurgerea la forta de catre cei doi agenti, trimisi in concediu administrativ pe durata investigatiei, a indicat politia din Seattle.

Politia a difuzat o inregistrare audio a incidentului in care se aude cum agentii intreaba daca pot sa intre, dupa care striga "Inapoi! Inapoi!" inainte de a deschide focul.

"Nu a existat niciun motiv ca sa o impuste in fata copiilor ei, ar fi putut sa o imobilizeze. Chiar si eu puteam sa o imobilizez", a declarat Monika Williams, sora Charleenei Lyles, la televiziunea locala Kiro7. "De ce nu au putut folosi un Taser (un pistol cu electrosocuri) impotriva ei?", s-a intrebat ea, potrivit Agerpres.

Politia a declarat ca cei doi ofiteri erau echipati cu arme non-letale in timpul operatiunii, dar ca niciunul dintre ei nu avea asupra sa un Taser.

Zeci de persoane au participat luni la un priveghi in memoria tinerei femei. In urma cu doua saptamani, politia din Seattle a raspuns unui apel de violenta domestica la locuinta Charleenei Lyles. In timpul discutiei dintre agenti si femeie, politia a relatat ca Lyles s-a inarmat cu o foarfeca si i-a amenintat pe agenti. Cu toate ca agentii au declarat ca s-au temut pentru siguranta lor, au reusit sa o convinga pe Lyles, care era foarte agitata, sa lase foarfecele din mana. Publicatia Seattle Times comenteaza ca situatia din urma cu doua saptamani este socant de similara cu ceea ce s-a intamplat duminica, doar ca de aceasta data femeia a sfarsit prin a fi ucisa de politisti.

Primarul din Seattle, Ed Murray, a calificat incidentul drept o "tragedie" si a promis o "ancheta completa", subliniind ca politistii din oras sunt instruiti in ceea ce priveste "tehnicile de detensionare (...) pentru a face fata unor astfel de crize". Ministerul de Justitie al SUA apreciase in 2011 ca politia din Seattle a recurs la forta excesiva de numeroase ori si a numit un raportor special pentru a monitoriza punerea in aplicare a unor reforme.