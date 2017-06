INCREDIBIL! Simona Halep are in garaj CINCI masini de LUX - FOTO

Simona Halep 1 1

Simona Halep este cu siguranta una dintre cele mai valoroase jucatoare de tenis la nivel mondial. Pe langa numeroasele trofee cucerite celebra sportiva a acumulat si o avere pe masura. La sfarsitul anului 2016, Simona Halep avea in cont peste 12 milioane de dolari. Printre pasiunile Simonei Halep sa afla la loc de cinste si condusul. Din acest motiv in garajul sportivei gasim cinci masini de lux care depasesc jumatate de milion de euro.

Ce masini conduce Simona Halep

Atunci cand se afla in tara si vrea sa faca o plimbare Simona Halep poate sa aleaga dintr-o lista de masini exclusivista: un Porsche 911 Carrera S, un Porsche Panamera, un Range Rover si cele mai noi achizitii – un Mercedes GLE 450 AMG si un Mercedes CLS AMG. Aceaste modele auto ne demonstreaza fara echivoc ca Simona Halep iubeste masinile.

Simona Halep a devenit la inceputul acestui an ambasador Mercedes-Benz in Romania. Astfel, vedeta tenisului romanesc feminin se alatura seriei de ambasadori ai brandului in Romania: Andreea Esca, Camelia Potec, Andi Moisescu si Catalin Stefanescu. In urma parteneriatului, Simona Halep va miza pe un Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupé in prima parte a anului 2017.