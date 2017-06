Ministerul Dezvoltarii

Bataie de joc la varful Guvernului Romaniei. In disperare sa scape de oamenii promovati de conducerea PSD, prim-ministrul Sorin Grindeanu a ajuns sa dea afara pe toata lumea din Guvern. Astfel, i-a eliberat din functie pe sefii Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, inclusiv pe ministrul Sevil Shaideh si secretarii de stat de la Iasi Ciprian Rosca si Mihai Dorus. In aceste conditii este curios cine va conduce acest minister deosebit de important pentru gestionarea fondurilor pentru comunitatile locale.



Sorin Grindeanu, sprijinit de securistul Victor Ponta, actioneaza din ce in ce mai iresponsabil, si pare ca vrea sa acapareze toata puterea. Nu se poate ca un minister sa nu functioneze doar din cauza ambitiei unui om. In plus, MDRAPFE deruleaza Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL), poate cel mai important derulat la nivelul tarii, pe care acum premierul il tine blocat. Si acesta nu este singurul program derulat in minister de care ar beneficia comunitatile locale si care risca sa se blocheze din aceasta cauza. Este de vazut cum va gestiona Grindeanu cu ajutorul lui Ponta aceste lucru. Pentru amandoi sunt insa mai importante ambitiile politice si serviciile aduse altora, nu soarta romanilor.