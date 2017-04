INCREDIBIL! Tun ratat! Gigi Becali îl pierde pe Ciprian Deac, asa cum s-a întamplat cu Budescu si cu Ivan

Ciprian Deac

Siguranta afisata de patronul lui FCSB, Gigi Becali, în cazul transferului lui Ciprian Deac, 31 de ani, este foarte aproape sa se naruie. De fapt, daca ramâne cum s-a stabilit noaptea trecuta, sperantele acestuia sunt desarte. Reactia jucatorului, de la finalul meciului Dinamo-CFR Cluj, 2-0, în care a acuzat clubul clujean de neimplicare în cazul sau, a declansat o reactie rapida la Cluj, iar noul actionar majoritar al clubului, Marian Bagacean, a decis sa faca tot posibilul pentru pastrarea lui Deac.



Azi noapte, dupa o discutie prelungita, Ciprian a promis ca daca oferta CFR-ului se apropie de cea a Stelei, el e dispus sa ramâna. Asigurare pe care a primit-o imediat de la club.



Nu ar fi prima data când FCSB rateaza un transfer pentru ca patronul echipei anunta mutarea cu multa vreme înainte si le da posibilitatea celorlalte echipe sa contracareze propunerea. Cel mai recent exemplu este cel cu Budescu, jucator caruia i-a trimis si contractul, iar Astra a venit cu o contraoferta. Un alt caz de notorietate este cel al lui Andrei Ivan, fotbalistul echipei CS U Craiova.



"Sincer, sunt foarte suparat. Lumea a început sa ma înjure la Cluj, ca sunt un tradator. Dar nu este numai problema mea, ci si a clubului. Daca vor sa ma tina, trebuie sa faca niste eforturi. Eu am jucat zece ani aici, dar toata lumea îmi sare în cap, ca sunt un tradator. Nu e vorba de o noua provocare, cred ca în cariera mea am jucat fotbal la un nivel destul de bun. Dar sunt foarte suparat, pentru ca nu e placut deloc sa ies pe strada si sa ma înjure lumea", declara Ciprian la flash-interview, la microfonul Digi Sport.



Revenit în iarna la CFR pentru un salariu de 5.000 de euro, în conditiile în care în Kazakhstan avea 40.000, Gigi Becali i-a promis lui Deac o prima de instalare de 200.000 de euro si un salariu de 15.000 pe luna de-a lungul a trei ani de contract, întelegere care ar fi activata din vara. Deac ar accepta ceva mai putini bani, numai sa ramâna la Cluj, dar pâna acum conducerea CFR-ului nu facuse decât sa anunte ca "exista o clauza în contractul lui Deac prin care poate pleca, dar o sa-i facem si noi o oferta si nu credem ca va pleca la Steaua sau altundeva".



Concret, însa, Ciprian nu primise nimic din partea "visiniilor". Pâna aseara! Acum ramâne ca zilele urmatoare ceferistii sa vina si cu actele, asa cum a procedat Becali. Iar daca totul va decurge conform pactului din noaptea de dupa Dinamo-CFR, 2-0, Deac va ramâne în Ardeal.



"Am vorbit cu Ciprian si înca nu a semnat cu FCSB. El are un contract cu CFR, înca în vigoare, si cei de acolo o sa poarte o discutie concreta cu Ciprian în vederea prelungirii contractului. Bineînteles ca o sa discute cu ei, el a spus ca primul lucru pentru el e CFR-ul, pentru ca acolo e casa lui, are familie, are copil", anticipase Bogdan Mara schimbarea situatiei, la Digi Sport Special, acum doua zile.