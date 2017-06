INCREDIBIL! Un barbat a fost condamnat la MOARTE pentru un mesaj postat pe Facebook. Care a fost motivul

Taimoor Raza este un barbat in varsta de 30 de ani care a fost condamnat la moarte pentru ca ar fi comis blasfemie pe Facebook. Acesta l-ar fi defaimat pe profetul Mohamed si pe sotia acestuia pe site-uri de socializare, informeaza presa internationala. Condamnarea lui Raza a avut loc in urma unor masuri drastice intreprinse de premierul pakistanez Nawaz Sharif fata de blasfemia in mediul online.