INCREDIBIL! Un copil de numai zece ani a inventat un dispozitiv care va salva mii de vieti - VIDEO

Bishop Curry

Bishop Curry este un copil de numai 10 ani, din Michigan, statul Texas, a inventat un dispozitiv care va salva mii de vieti, potrivit Bored Panda.

Dupa ce copilul unui vecin de-al sau si-a pierdut viata la varsta de 6 luni, fiind lasat singur de parinti in interiorul masinii care s-a supraincalzit, astfel copiul a inventat un gadget care ar putea evitarea acestor tragedii.

Dispozitivul se numeste Oasis (“Oaza”) si are capacitatea de a monitoriza in permanenta temperatura din interiorul automobilului in care se afla un copil.

Atunci cand temperaturile cresc peste limita de la care incepe starea de disconfort, el incepe sa racoreasca aerul din masina, iar daca temperaturile continua sa creasca va alerta parintii si chiar autoritatile.