Momente tulburatoare au fost filmate in timpul unei batalii care s-a desfasurat la Mosul (Irak) intre fortele aliate si ISIS. Un fost soldat american, care oferea sprijin armatei, a avut curajul sa sara in bataia gloantelor si sa fuga dupa o fetita prinsa in mijlocul conflictului. Acesta a reusit sa ii salveze viata si sa o aduca la adapost, devenind erou.

”Ma gandeam: daca as muri facand asta, atunci cu siguranta sotia si copiii mei vor intelege”, a spus el, potrivit Daily Mail.