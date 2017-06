Un parinte din Iasi a ajuns sa faca un gest extrem. Practic, tatal a doi copii, ambii elevi la" dina fost informat ca un barbat care s-a tinut acum cateva zile delui si i-a urmarit se afla in zona liceului respectiv. Parintele a mers acolo sa-i ceara explicatii barbatul respectiv, insa, din cate se pare acesta ar fi rupt-o la fuga. Tatal celor doi elevi l-a urmarit printre blocuri, iar in zona Manastirii Golia l-a prins."Din cate am inteles eu acest individ i-ar fi urmarit pe copii mei si pe inca un coleg de-al lor pana in zona garii. Le-ar fi cumparat suc si i-ar fi strans in brate "parinteste". Nu stiu ce este cu omul ala. Eu l-am intrebat ce cauta acolo, la liceu, iar el mi-a spus ca vrea sa ajunga la manastirea Galata. A fugit de mine cand l-am intrebat de baieti, dar l-am prins", a povestit tatal elevilor. Politistii au fost informati despre acest incident si facpentru a stabili ce s-a intamplat de fapt.Avand in vedere ca la Liceul Tehnologic Special "Vasile Pavelcu" din Iasi studiazacu probleme, ne putem gandi ca ei pot cadea victime extrem de usor. Nu este exclusa varianta ca acel barbat sa fie vreun pedofil care a incercat sa ademeneasca intr-o cursa elevii."Eu nu am de unde sa stiu cum a ajuns el la liceu, la baieti. Probabil i-a mai tras de limba si a aflat cate ceva de la ei. Sincer nu stiu ce sa cred. O sa discut cu copiii mei si o sa vedem ce facem mai departe", a completat tatal copiilor. Ulterior, barbatul a ajuns pe mana politistilor care incearca sa afle daca la mijloc este sau nu vreo infractiune."Politistii fac cercetari in acest caz pentru a stabili intreaga situatie de fapt", a precizat Anca Vijiac, purtator de cuvant in cadrul Inspectoratului Judetean deIasi. Locatarii din zona liceului spun ca nu au vazut persoane suspecte in zona."Locuim in zona, dar nu am vazut persoane dubioase. Este o zona linistita de obicei. Rareori e zarva. Acum nu stiu ce sa spun. Pot fi si babrbati cu probleme care sa atraga elevi in capcane. Nu stiu ce sa spun... O fi vreun, nu stim", a spus un iesean care locuieste in apropierea Liceului. Tatal copiilor nu este inca hotarat daca va depune vreo plangere impotriva barbatului care i-ar fi urmarit pe cei trei minori.