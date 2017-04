INCREDIBIL! USR a pus la sefia partidului un CRIMINAL - FOTO

USR pare s-o fi luat razna! Din „asociatia” care voia sa scape tara de politicieni, a devenit un partid politic in toate regula. In prezent, lupta pentru presedintia partidului este apriga si pare ca luptatorii anti-sistem nu mai tin deloc cont de valorile cu care au defilat in campanie. Dupa ce Nicusor Dan, liderul USR, a fost acuzat de finantare ilegala a campaniei electorale si anchetat de ANI pentru modul in care a dobandit mai multe hectare de teren in Predeal, acum cei din Uniunea Savati Romania socheaza grav prin modul in care inteleg sa-si administreze filalele in tara.

Practic, prin decizia Curtii de Juri a Tribunalului Regensburg din 13.01.1995, pronuntata in Dosarul nr. Ks 203 Js 43848/92, a, b, definitiva la data de 01.02.1996, numitul DOBOS NICOLAE-DANIEL a fost condamnat la pedeapsa detentiunii pe viata pentru savarsirea a doua infractiuni de omor prev. de art. 211 alin. 1 din Codul penal german. Cu privire la situatia executarii pedepsei, din documentele comunicate de autoritatile germane a rezultat ca numitul DOBOS NICOLAE-DANIEL a fost arestat preventiv 1213 zile, inceputul executarii pedepsei fiind 02.02.1996, 15 ani din pedeapsa fiind ispasiti la 07.10.2007. In fapt, la data de 08.09.1992, impreuna cu o alta persoana, prin CRUZIME (asa mentioneaza instanta!), l-a omorat pe numitul… cu o pusca cu alice. La data de 02.10.1992, numitul DOBOS NICOLAE-DANIEL, cu PREMEDITARE (asa mentioneaza instanta!), l-a omorat prin impuscare pe numitul… .

„Unele dintre legendele urbane sunt chiar adevarate. Am fost parasutist in Legiunea Straina, am fost Garda de Corp a unui om de afaceri Italian si da, mi-am utilizat chiar si arma din dotare. Am primit o alta identitate pentru ca in Romania comunista mi-a fost retrasa cetatenia. Pierre Dassilu exista. Sub acest nume am participat la misiuni de lupta…”, a comentat Daniel Dobos, proaspatul presedinte al USR Turda.

„Insa, ce nu explica el este cum, in calitate de ”garda de corp”, cum sustine, a UCIS 2 persoane, in 2 zile diferite… Practic, nu e vorba de ”garda de corp”, ci de ”crima la comanda”, motiv pentru care a fost condamnat la ani grei de inchisoare. Iar pentru ca politica in Romania a ajuns la un nivel mediocru, musai trebuia sa ajunga presedinte de partid! Ca asa a vrut nasul Emil Turdeanu!”, au spus jurnalistii din Turda.

Sursa: bugetul.ro