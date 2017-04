INEDIT! Care sunt cele mai ABSURDE TAXE din Romania! Pe locul 1 se situeaza taxa pe...UMBRA

Autoritatile locale din Romania se dovedesc a fi extrem de inventive cand vine vorba despre taxe. In mai multe localitati din tara sunt taxate cu cateva sute de lei casatoriile din weekend, iar in Bistrita a ajuns sa se taxeze si umbra facuta de animale.

1. Taxa pe umbrire.

Taxa nascocita in urma cu cativa ani de Primaria Bistrita poate fi batuta doar cu greu. Aceasta dar pune la plata, practic, umbra facuta de animalele iesite la pasunat in zonele limitrofe padurii de langa Bistrita. Proprietarii de animale care folosesc pasunile de langa oras trebuie sa plateasca Primariei Bistrita 110 lei pe hectar.

2. Taxa pentru usa.

Aceasta taxa este nascocita tot de catre autoritatile locale din Bistrita. Practic Primaria Bistrita te taxeaza cu 240 de lei daca vrei sa iti faci inca o usa de acces la casa, pe langa cea existenta. Daca este vorba despre usa de acces in curte taxa este de 120 de lei.

3. Taxa pe casatorie.

Desi pare greu de crezut, aceasta taxa a fost instaurata in mai multe orase din tara. Aceasta ajunge la cateva sute de lei. Unele primarii o aplica indiferent de ziua in care mirii isi unesc destinele, in timp ce altele se refera doar la zilele din weekend.