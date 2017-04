Se pare ca utilizatorii de M&Ms, sunt atat de pasionati de celebrele drajeuri, incat recurg la gesturi nefiresti, atunci cand nu le pot cumpara. Este cazul si a unui barbat din orasul Santa Ana din California, SUA. Politia este in cautarea unui suspect, care a fost surprins pe camerele de supraveghiere, actionand violent in momentul in care plata cu cardul ii este refuzata.

Pe imaginile suprinse de camerele de filmat, se vede cum acesta incearca sa pateasca cu cardul, o punga de M&Ms in valoare de...0.75$ dolari americani.

"Suspectul a reactionat un pic prea dur, tinand cont ca era vorba de o valoare totala a produselor de doar 0.75 de dolari. Credem ca a mai fost cu cineva in magazin. Una peste alte, datorita faptului ca, cardul lui de credit a fost respins, nu avem date privind identitatea lui. Culmea ironiei este ca, suspectul a facut o paguba in valoare totala de 700$." a declarat purtatorul de cuvant al politiei din Santa Ana, Anthony Bertagna