INEDIT! Un cetatean american a gasit o capita de... marijuana, intr-un WC public

Un barbat din statul Oregon ( SUA) a gasit o mare cantitate de marijuana in timp ce isi plimba cainele. Barbatul a vrut la un moment dat sa intre intr-o toaleta ecologica amplasata pe strada si a ramas fara grai in momentul in care o capita de marijuana a cazut peste el. Americanul a pus imediat mana pe telefon si a sunat la politie. "Am crezut initial ca e un brad de Craciun aruncat, desi a trecut multa vreme de la 25 decembrie. Ulterior mi-am dat seama ce este. Probabil ca in zona se face trafic de droguri, dar nu ma gandeam ca in acest fel isi plaseaza de la unul la altul plantele", a declarat barbatul.

