jeff bezos

Miliardarul Jeff Bezos, fondatorul Amazon.com Inc, a apelat la o sursa neobisnuita de inspiratie privind modul in care sa-si doneze o parte din avere.





"Vreau ca mare parte din activitatea mea filantropica sa-i ajute pe oameni aici si acum — pe termen scurt — la intersectia dintre nevoia urgenta si impactul de durata", a scris intr-o postare pe Twitter Bezos, unul dintre cei mai bogati oameni din lume cu o avere de peste 76 de miliarde de dolari.

"Daca aveti idei, raspundeti la acest tweet cu ideea in cauza (daca credeti ca aceasta abordare este gresita, mi-ar placea sa aud si asta)", a adaugat el. Demersul pare sa semnaleze o schimbare a modului in care Bezos abordeaza filantropia, noteaza Reuters. Miliardarul si-a investit mare parte din averea sa obtinuta cu Amazon in explorarea spatiului, prin intermediul companiei sale Blue Origin. De asemenea, el a sustinut Fundatia familiei Bezos condusa de parintii sai.