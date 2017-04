Inflatie de oferte pentru noile autobuze care vor circula la Iasi

Municipalitatea ieseana a dat recent drumul la procedura de licitatiepentru achizitia celor aproape 80 decare vor circula pe strazile din oras. Aceste autobuze vor fi achizitionate din creditul contractat de la Banca Europeana pentru reconstructie si Dezvoltare () de 15 milioane de euro contractat de municipalitate. Procedura dea fost lansata la finalul lunii trecute si deja au fost depuse mai multe oferte. Primarula aratat ca 17 societati de profil s-au interesat deja de aceasta procedura. Licitatia va avea loc undeva spre finalul lunii mai."La începutul saptamânii trecute am lansat în mod oficial licitatia internationala pentru achizitia autobuzelor noi Euro 6 prin intermediul împrumutului de la Banca Europeana. Anuntul a fost postat pe portalul de licitatii al BERD, iar termenul pâna la care pot fi depuse oferte este 18 mai", a mentionat primarul Mihai Chirica.Acesta a mai precizat si ca autobuzele vor avea o lungime de 12 metri si o latime de 2,5 metri, fiecare cu câte 3 usi cu 2 pliuri duble si vor putea transporta minim 90 de pasageri. Autobuzele vor avea minim 25 de scaune. Mijloacele devor avea si podeaua joasa, acces pentru persoane cu dizabilitati si spatiu rezervat pentru scaun. De asemenea, vor avea aer conditionat în salon pasageri si în cabina conducatorului auto. Primarul Mihai Chirica a precizat si ca pe perioada Sarbatorilor Pascale in oras vor circula mijloace de transport in comun in regim de weekend.