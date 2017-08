Informatii importante despre proiectul Start-up Nation. Sute de firme noi primesc finantare la Iasi

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Evaluarile in cadrul programuluI Start-up Nation se apropie de final si urmeaza ca reprezentantii Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie Iasi sa ii notifice pe beneficiarii care au primit finantare in acest program. Astfel, la nivelul judetuluiau fost depusedin partea a 791 deinfiintate dupa data de 1 ianuarie 2017, iar mai bine de o treime dintre acestea au fost evaluate deja."In momentul de fata se lucreaza la evaluarea proiectelor depuse in cadrul programului, iar in decurs de o saptamana incepem sa notificam beneficiarii referitor la clarificari, completari si asa mai departe pentru a se demonstra ca punctajul obtinut este conform cu realitatea. Dupa asta urmeaza o perioada de contestatii in cazul celor care nu au fost acceptati. Incercam sa ne descurcam cu numarul mic de angajati pe care il avem. La nivelul judetului Iasi au fost depuse circa 800 de proiecte, iar pana acum am evaluat mai bine de o treime dintre acestea. Majoritatea au fost admise, si doar circa zece proiecte din cele evaluate au fost respinse din diverse motive, spre exemplu cod CAEN neeligibil si asa mai departe", a explicat, sef al Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie Iasi.De precizat ca la nivelulIasi a fost rezervat un buget suficient pentru finantarea a 860 de companii noi infiintate, iar in conditiile in care proiectele depuse nu contin greseli mari, majoritatea firmelor din Iasi vor fi acceptate pentru finantare. În topul judetelor cu cele mai multe proiecte depuse se afla Bucuresti, cu 1.406 dosare, Cluj 1.223 dosare, Timisoara si Iasi, cu circa 700 de dosare fiecare. Programul Start-Up Nation are un buget de 1,7 miliarde de lei în acest an, iar suma maxima pe care o poate primi o firma este de 200.000 de lei. În Moldova, cele mai multe planuri de afaceri au fost pe productie si domeniul IT, din care amintim aici: productie de software, ateliere de croitorie si confectii, ateliere de prelucrarea materialului lemnos, ateliere de fabricarea pâinii, ateliere de patiserie si cofetarie, dar se regasesc si multe idei pe industrii creative.De mentionat si faptul ca Ministerul pentru Mediul de Afaceri,si Antreprenoriat a analizat introducerea unor produse alternative de finantare pentru cele peste 10.000 de firme care s-au înscris în programulsi care nu s-au calificat pentru a primi fonduri în acest an. Institutiile de credit interesate de încheierea acestor conventii au transmis oferte de parteneriat privind colaborarea în vederea implementarii Programului Start–up Nation si au fost selectate urmatoarele: Banca Transilvania, CEC Bank, Banca Comerciala Româna.