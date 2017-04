Informatii IMPORTANTE pentru toti parintii, de la Ministerul Educatiei! Este legat de clasele pregatitoare

Anul acesta, inscrierea la clasa pregatitoare s-a facut in doua etape, iar ultima s-a incheiat pe 30 martie. Listele finale cu copiii inscrisi vor fi afisate joi si chiar daca vor mai ramane copii nerepartizati, pana pe 13 aprilie se vor solutiona si cererile lor de inscriere. In orice caz, toti cei inscrisi vor fi inmatriculati pana la urma in anul scolar 2017-2018.

Cum s-a facut inscrierea si ce acte au fost necesare

Cererea-tip de inscriere la clasa pregatitoare s-a putut completa online sau la secretariatul scolii la care parintele a vrut sa inscrie copilul. In momentul completarii cererii de inscriere sau, dupa caz, al validarii acesteia, parintii au depus si o copie a actului de identitate propriu, precum si o copie a certificatului de nastere al copilului.

In cazurile in care a fost necesara evaluarea dezvoltarii psihosomatice, parintii au fost nevoiti sa depuna si o copie a rezultatului pozitiv al acesteia, iar in cazurile in care inscrierea s-a cerut la o alta unitate decat scoala de circumscriptie, parintii au depus si documentele care dovedesc indeplinirea criteriilor de departajare (si care sunt afisate de catre fiecare scoala in parte).

Atentie! Inscrierea copilului se poate face doar la o singura unitate de invatamant.

Cum au fost repartizati copiii in prima etapa?

Practic, prioritatea la repartizare a fost urmatoarea:

- in prima faza, sunt admisi la scoala de circumscriptie copiii ai caror parinti au solicitat asta prin cererea de inscriere;

- in a doua faza, sunt procesate cererile parintilor care au solicitat inscrierea la o alta scoala decat cea de circumscriptie, pe locurile ramase libere;

- in fine, sunt admisi la scoala de circumscriptie copiii ai caror parinti au solicitat inscrierea la o alta scoala, dar nu au fost inmatriculati, din lipsa de locuri.

Potrivit metodologiei, toti copiii pentru care se cere inscrierea in clasa pregatitoare la scoala de circumscriptie sunt inmatriculati in unitatea respectiva. Totusi, in functie de locurile libere, exista si posibilitatea inscrierii in alte scoli decat cea de circumscriptie.

"Pe locurile libere se inscriu si, ulterior, se inmatriculeaza copiii care provin din alte circumscriptii scolare, inclusiv din alte localitati, in conformitate cu solicitarile parintilor si cu prevederile prezentei metodologii. In sensul prezentei metodologii, numarul locurilor libere la clasa pregatitoare este stabilit ca diferenta intre numarul de locuri alocate pentru clasa pregatitoare si numarul de copii din circumscriptie care trebuie inscrisi la acel nivel de clasa. De exemplu, daca in circumscriptia scolara a unei unitati de invatamant exista 40 de copii care trebuie inscrisi la clasa pregatitoare, iar scoala a primit prin planul de scolarizare 50 de locuri la clasa pregatitoare, numarul de locuri libere este de 10 (50-40)", prevede metodologia de inscriere, potrivit avocatnet.ro.

Ce copii au putut fi inscrisi la scoala anul acesta?

Ca in cazul inscrierilor care s-au facut anul trecut, si anul acesta parintii au fost obligati sa-si inscrie copiii la clasa pregatitoare, daca acestia implinesc varsta de sase ani pana la data de 31 august 2017 inclusiv.

Totusi, chiar si parintii micutilor care implinesc sase ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2017 au putut sa-i inscrie la scoala anul acesta, "daca dezvoltarea lor psihosomatica este corespunzatoare", potrivit metodologiei. Cu alte cuvinte, ei au putut fi inscrisi daca, in urma evaluarilor copilului de catre specialisti, acestia au considerat ca cel mic este pregatit sa mearga la scoala. In caz contrar, copiii au putut fi inscrisi in grupa mare, la gradinita. Evaluarile s-au desfasurat la inceputul lunii martie si rezultatele lor nu au putut fi contestate de parinti.

Sursa: romaniatv.net