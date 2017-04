Infrangere CRUNTA in instanta pentru Traian Basescu! - DOCUMENT

Curtea de Apel Chisinau a decis, vineri, sa claseze decizia Judecatoriei Chisinau de a suspenda temporar decretul prin care Igor Dodon i-a retras cetatenia moldoveneasca fostului presedinte Traian Basescu, urmand ca fondul cauzei sa fie examinat.

Decretul prin care Igor Dodon i-a retras cetatenia moldoveneasca fostului presedinte Traian Basescu a fost suspendat temporar printr-o decizie a Judecatoriei Chisinau, primul termen de judecata intre actualul presedinte al Republicii Moldova si Traian Basescu fiind in data de 16 mai, a declarat Andrei Bivol, avocatul fostului presedinte Traian Basescu, la scurt timp dupa decizia Judecatoriei Chisinau.

"La 20 martie 2017, Judecatoria Chisinau a emis o incheiere prin care a primit in procedura cererea de chemare in judecata, a obligat paratul sa prezinte referinta si probele in sprijinul acesteia pana la 2 mai 2017 fixand primul termen de judecata pentru 16 mai 2017 orele 10:00. Sedinta de judecata va avea loc in incinta Judecatoriei Chisinau (sediul central). (...) Judecatoria Chisinau a decis si suspendarea decretului contestat in scopul prevenirii consecintelor iremediabile care pot fi aduse reclamantului (Traian Basescu-n..r.)", preciza Andrei Bivol, avocatul presedintelui Traian Basescu.

Documentul a fost postat pe Facebook de Maxim Lebedinschi, reprezentantul presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon.