Infrangere DUREROASA suferita de Simona Halep! A pierdut fara drept de apel- LIVE VIDEO

UPDATE:

Simona Halep, locul 1 WTA, a pierdut categoric meciul cu daneza Caroline Wozniacki, locul 6 WTA, in a doua runda din Turneul Campioanelor, scor 0-6, 2-6, dupa un meci care a durat o ora.









Dupa o victorie obtinuta intr-o maniera impresionanta, luni, in fata lui Caroline Garcia, Simona Halep o va intalni, miercuri, pe Caroline Wozniacki, o alta jucatoare care si-a dominat clar adversara, pe Elina Svitolina, in prima etapa din Grupa Rosie. In cazul in care romanca o va invinge pe daneza, aceasta poate obtine calificarea in semifinalele competitiei din Singapore, asta daca, ulterior, va beneficia de un rezultat favorabil in urmatoarea partida, cea dintre Svitolina si Garcia.

