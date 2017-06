Inghetata-minune: nu pune in pericol silueta si este extrem de gustoasa

Aproape 70 de studenti ai USAMV Cluj-Napoca au expus, miercuri, in cadrul „Festivalului Alimentului”, produse alimentare realizate in cadrul proiectelor de licenta, printre care inghetata din lapte de canepa, lichior din dovleac, paine cu cafea verde sau dulceata din coaja de pepene.

Laura Stan, reprezentant al USAMV, a declarat, miercuri, presei, ca multe produse inovatoare prezentate au ca si baza conceptul de sanatate al consumatorului, iar pornind de la acest aspect, studentii au urmarit crearea unui produs sanatos.

Denisa Panzariu a prezentat la “Festivalul Alimentului” o inghetata vegana cu lapte de canepa si infuzie de iasomie si fructe denumita “Iveg”, despre care spune ca un produs “sanatos”.

“M-am gandit la o inghetata pentru ca este vara, este o alternativa pentru persoanele cu intoleranta la lactoza sau care nu pot consuma lapte de origine animala. Am folosit lapte obtinut din seminte decorticate de canepa, care contine proteina, apoi mango, banane, infuzie de iasomie, cu efect calmant, si cred ca dupa consumarea unui astfel de produs oricine se va simti mult mai bine. Regleaza colesterolul si tensiunea arteriala, poate fi consumata si de copii. Are un gust deosebit si cred ca este o alternativa la inghetata de pe piata”, a spus Panzariu.

Potrivit acesteia, trei globuri cu inghetata vegana ar costa intre 7 si 12 lei, in functie de gramaj. Loredana Cumpana a valorificat coaja de pepene verde, care se arunca de obicei, si a facut o dulceata fortifiata cu suc de catina si coacaze negre, pentru a aduce un aport de vitamine si antioxidanti. “Are un gust dulce, se poate pune pe paine, pe biscuiti, dar si pe anumite salate. Am mers pe o varianta de dulceata care sa se poata folosi, sa se poata gasi in magazine si cred ca s-ar gasi un producator interesat. Astfel, dintr-un pepene verde nu s-ar mai arunca decat samburii, dar poate facem ceva si cu ei”, a spus aceasta.

Colega ei, Claudia Muresan, a prezentat tot un produs care valorifica un reziduu alimentar, si anume coaja de portocala, si a creat o dulceata in care a mai adaugat piper rosu si ulei de catina.

“Poate fi incorporata in produse de patiserie sau cofetarie”, a precizat studenta. Ana Runcanu a expus paine cu cafea verde, despre care spune ca este “un produs deosebit”.





Ana Maria Ilas a pregatit un produs inovativ, in ton cu tendintele pietei, cidrul de mere cu suc de sfecla rosie “Ruby”, care poate ajuta la prevenirea bolilor cardiovasculare si are 5% alcool, iar Paul Calugar s-a prezentat cu un lichior de dovleac, obtinut din piure de dovleac, zahar, alcool rafinat, extract de vanilie pentru aromatizare, care are 20% alcool.





“Dovleacul este o materie prima relativ ieftina, poate fi folosit la scara industriala. S-ar putea sa vedem acest lichior servit in baruri, dar si folosit in cocktail-uri”, a mentionat studentul.





Colega sa, Andreea Turcu a expus rulada carne de pui cu caise, care are o aroma si un gust deosebit. “Caisele influenteaza carnea de pui, ii scad umiditatea si grasimea, m-am gandit sa valorific caisele deshidratate, acestea sunt bogate in vitamine, minerale, sunt sanatoase. Nu mai este ceva similar pe piata si sper sa fie vreun producator interesat”, a precizat Turcu.

“Cafeaua verde introdusa in faina integrala aduce proprietati antioxidante, este macinata si amestecata cu faina si turmeric”, a spus Runcanu.

