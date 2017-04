Ei bine, asta este valabil pentru sute de mii de muncitori chinezi ce petrec, in medie, sase ore facand naveta de la si inspre Beijing, potrivit unui articol BBC.



Asta este valabil pentru muncitorii care, goniti de preturile exorbitante din oras, locuiesc in orase din apropiere, numite satelit, aflate la 35 de kilometri de capitala. In medie, rezidentii orasului Beijing petrec 52 de minute pe drum.

Blocajele in trafic sunt o priveliste des intalnita in Beijing, iar in viitor situatia se va inrautatii in conditiile in care 2030 orasele chinezesti vor gazdui peste 1 miliard de oameni.

In Marea Britanie, naveta de doua ore este o realitate zilnica pentru 3,7 milioane de muncitori, in timp ce 1,7 milioane de rezidenti din Zona Schengen fac naveta transfrontaliera, mai ales in Slovacia (5,7% din populatie trece granita pentru a munci), Estonia (3,5%), Ungaria (2,4%) si Belgia (2,3%), scrie Business Magazin.