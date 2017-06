Inscrieri online pentru tinerii interesati sa studieze la Politehnica ieseana

TUIASI) din Iasi au acum ocazia de a se inscrie online.



Portalul de admitere online (www.admitereonline.ro) ofera viitorilor studenti posibilitatea de a aplica doar la programele de Licenta (buget si taxa) oferite de catre TUIASI, mai putin la Facultatea de Automatica si Calculatoare, Facultatea de Arhitectura "G.M. Cantacuzino" si Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului, insa fara a mai fi necesara deplasarea la sediul institutiei de invatamant superior.

"Vrei sa construiesti roboti, baraje, masini de curse sau cladiri care sa zgarie norii? Daca tot ai idei care sa schimbe lumea, vino la Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi (TUIASI) sa le punem in practica impreuna. Noi te asteptam cu 11 facultati, o scoala de inventica, 100 de amfiteatre, 670 de laboratoare, 4600 de burse de studii, 295 de burse in strainatate si un campus in care sa te bucuri de toate capriciile vietii de student alaturi de ceilalti 15.999 de colegi ai tai. Pe langa toate acestea, mai avem si o echipa de profesori tineri si entuziasti, dar si de profesori cu experienta, inarmati cu toata rabdarea din lume sa te indrume sa descoperi ceea ce te pasioneaza cu adevarat.

TUIASI este printre primele universitati de profil tehnic din tara. De mai bine de doua secole, de pe bancile universitatii au plecat specialisti in domeniile ingineriei electrice, electronicii, constructiilor, calculatoarelor, arhitecturii, hidrotehnicii, textilelor, mecanicii sau chimiei, cercetarii, presei, economiei sau politicii. Pe www.tuiasi.ro poti citi informatii complete despre oferta educationala si facilitatile oferite de catre Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi.