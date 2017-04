Inspectorii de la Finante au descoperit tepe de 20 de milioane de euro numai in trei luni

• Inspectorii de la Finante au efectuat peste 400 de controale in primele trei luni ale anului • A fost constatat un prejudiciu de peste 20 de milioane de Euro • In total, au fost formulate 29 de plangeri penale



In perioada ianuarie - martie a acestui an, inspectorii Administratiei Judetene a Finantelor Publice Iasi au efectuat o serie de controale in vederea combaterii evaziunii fiscale. In urma acestora s-a constatat ca societatile din judetul Iasi nu au achitat obligatii catre bugetul de stat in valoare de 105 milioane lei, adica peste 20 de milioane de euro. In perioada amintita, au fost efectuate 431 de actiuni de control, din care 9 au fost inspectii fiscale generale, 113 partiale, 212 inopinate si 97 de constatari la fata locului.



"Selectia contribuabilor pentru inspectii fiscale generale s-au efectuat in urma unei analize de risc pe baza informatiilor detinute in bazele de date ale administratiilor financiare, care au avut in vedere aspecte cum sunt: TVA negativ fara optiuni de rambursare, societati care au depasit plafonul legal de 65.000 Euro si nu au fost inregistrate ca platitoare de TVA, societati care utilizeaza forta de munca fara norme legale, societati care desfasoara tranzactii cu contribuabili inactivi, societati care inregistreaza diferente la achizitii intracomunitare, cifra de afaceri mare, debite restante fata de bugetul general consolidat, depunerea cu intarziere a declaratiilor fiscale, pierderi inregistrate in ultimii 5 ani fiscali, societati neverificate in ultimii cinci ani si domenii de activitate ce prezinta risc", precizeaza inspectorii Administratiei.



S-au facut plangeri penale



Controalele au fost urmate si de o serie de sesizari penale, in numar de 29. Societatile vizate au desfasurat activitati in domenii ca: intermedieri in comertul cu diverse produse, comert cu ridicata nespecializat, comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice, comert cu ridicata al deseurilor si resturilor, lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, lucrari de instalatii sanitare de incalzire si aer conditionat, comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii, intretinere si reparare autovehicule, restaurante, baruri si alte activitati de servire a bauturilor, activitati de alimentatie pentru evenimente, comert cu ridicata a masinilor pentru industria textila.



Plangerile au fost facute pentru sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare sau nedeclararea TVA. Legat de persoanele fizice, au fost efectuate 53 de actiuni de control. Cei vizati trebuie sa achite catre bugetul de stat 1,2 milioane lei.