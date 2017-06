Inspectorii ieseni din aceasta institutie au ajuns in finala. Au facut egal doar cu Suceava

Saptamana trecuta, sefi din cadrul Directiei Regionale Generale a Finantelor Publice () Iasi au participat in cadrul uneide, organizata la, sub denumirea de "".Faza grupelor a fost castigata detasat dedin, urmand sa dispute finala la Bucuresti, in luna noiembrie. Nu s-au mai calificat indin. Astfel, rezultatele meciurilor au fost urmatoarele: Iasi - Vaslui:1-0, Iasi -Bacau: 3-0, Iasi - Suceava: 0 - 0, Iasi - Neamt: 3-0 si Iasi - Botosani: 3-0.Din grupa organizata la nivelul regiunii se califica doar prima echipa. In lot au fost convocati: Paul Ciobanu - portar (director AJFP Iasi), Claudiu Mihalache - portar (angajat DGRFP), Cezar Danila - fundas (DGRFP), Catalin Goldan - fundas (Verificari Achizitii), Dumitru Leagan - fundas (AJFP -Harlau), Lucian Lacatus - fundas (Directia Vama), Gabriel Pauca - fundas (DGRFP - Informatica), Bogdan Miron - fundas (AJFP), Adrian Amaritei - fundas (AJFP - Contribuabili Mijlocii), Claudiu Gradinaru - mijlocas (DGRFP -IT), Alexandru Stoica - mijlocas (DGRFP), Costel Panzariu - mijlocas (Directia Vama), Ioan Ciuhat - mijlocas (AJFP -inspectie fiscala), Mihai Jehac -atacant (AJFP), Dumitru Ciapoi - atacant (Contribuabili Mijlocii).