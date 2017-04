Instalarea OFICIALA a noului prefect al judetului Iasi - FOTO, LIVE VIDEO

In aceste momente are loc instalarea oficiala a noului prefect al judetului Iasi, Marian Serbescu, de catre Teodor Iulian Gheorghe, director in cadrul Ministerului Afacerilor Interne pentru relatia cu prefecturile, astfel incat acesta isi poate intra pe deplin in drepturi.



Decizia de instalare in functia de prefect al judetului Iasi a lui Marian Serbescu a fost publicata pe 3 aprilie in Monitorul Oficial (MO nr. 0225/2017 - actul nr. 168 din 30 martie 2017 - n.r.).



Marian Serbescu il inlocuieste in functie pe Marian Grigoras, cel care a ocupat postul din Casa Patrata in perioada februarie 2016- martie 2017. Marian Serbescu a ocupat in ultimul an functia de consilier al prefectului. In plus, din 2012 pana in 2016 a fost director al cancelariei prefectului judetului Iasi. Nominalizarea acestuia a fost facuta in sedinta de Guvern de saptamana trecuta. Instalarea sa in functia de prefect va fi oficializata de un reprezentant al Guvernului Romaniei.