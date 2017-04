Institutul de Oncologie a pierdut, ieri, 385.000 lei printr-o decizie a judecatorilor

• Situatia este una cu totul atipica pentru ca o firma care nu si-a respectat obligatiile contractuale a castigat din nou licitatia organizata a doua oara, pentru aceeasi lucrare



Curtea de Apel Iasi a respins ieri recursul formulat de Institulul Regional de Oncologie (IRO) Iasi impotriva unei decizii a Tribunalului Iasi prin care pierduse suma de 385.000 provenita dintr-un contract de lucrari incheiat cu firma SC Iasicon SA, controlata de Titel Sinescu. Pe de alta parte, si firma mentionata a contestat decizia Tribunalului pe motiv ca ar fi trebuit sa-i fie restituita suma de 550.000 lei. Aceasta suma reprezinta garantia de buna executie pentru o lucrare efectuata de SC Iasicon SA la Institutulul Regional de Oncologie Iasi.



Pentru ca n-a finalizat lucrarea la termenul prevazut in contract, reprezentanti IRO au dispus executarea garantiei de buna executie. Garantia a fost executata in luna decembrie 2015. In contextul in care SC Iasicon SA nu a finalizat lucrarea castigata prin licitatie, a fost organizata o noua licitatie. Aceasta a fost castigata in mod surprinzator tot de SC Iasicon SA.



De data asta a reusit sa finalizeze lucrarea la timp si astfel a solicitat returnarea garantiei de buna executie. Chiar daca garantia fusese retinuta in primul contract si nu avea nicio legatura cu cel de-al doilea contract, Sinescu a deschis proces impotriva IRO pentru recuperarea banilor. La inceputul anului 2017, Tribunalul Iasi a decis sa-i acorde doar 70 la suta din suma solicitata.



Practic, este vorba de 385.000 lei. Ambele parti au contestat decizia, insa, Curtea de Apel Iasi a considerat ca este corecta. Contractul dintre SC Iasicon SA si IRO viza modernizarea unei cladiri in care urma sa functioneze Centrul Trancend, un departament finantat din fonduri europene. Acest proiect are ca destinatie identificarea unor solutii pentru diagnosticarea cat mai rapida a concerului si pentru tratamentul eficient al acestei boli. Toate firmele implicate in dezvoltarea acestui proiect s-au descurcat foarte repede, conform contractului, doar firma lui Sinescu a intarziat lucrarile. S-a ajuns chiar in situatia ca echipamentele sa fie livrate la timp, dar sa nu poata fi instalate pentru ca nu era gata amenajarea cladirii.