Intalnire de GRAD ZERO! Ministrul Negrescu, intrevedere cu omologul sau din Franta

Ministrul Negrescu

Emmanuel Macron efectueaza astazi o vizita in Romania, prima din mandatul sau si a sasea a unui sef de stat francez dupa 1989. El se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis si cu premierul Mihai Tudose si va face o vizita la Muzeul Satului. Presedintele Frantei nu vine singur la Bucuresti, el fiind insotit si de Nathalie Loiseau, ministrul francez insarcinat cu afacerile europene. Intrucat dezvoltarea si aprofundarea relatiei bilaterale dintre Romania si Franta este una dintre temele majore care urmeaza sa fie discutate astazi, Nathalie Loiseau si omologul ei roman, Victor Negrescu, vor semna, la Palatul Cotroceni, o declaratie comuna de intentie privind cooperarea romano-franceza pe subiecte europene de interes comun.

“Ministrul delegat pentru Afaceri Europene al Romaniei si Ministrul insarcinat cu Afaceri Europene al Republicii Franceze declara intentia lor de a consolida cooperarea lor cu scopul de a facilita negocierile la nivel european si de a contribui la solutii consensuale pentru a raspunde mai bine provocarilor actuale, precum si asteptarilor cetatenilor francezi si romani. Aceasta cooperare mai stransa trebuie sa dea un nou impuls procesului de integrare si sa ofere un exemplu de cooperare autentica si angajata in beneficiul interesului european comun”, se arata in textul declaratiei, conform unor surse guvernamentale.

In varsta de 53 de ani, Loiseau, fosta directoare a la Scolii Nationale de Administratie din Franta, a preluat la 21 iunie portofoliul afacerilor europene in guvernul condus de Édouard Philippe, cu doar sase zile inaintea omologului ei roman, Victor Negrescu, cel care a fost unul dintre cei mai activi euroalesi romani inainte de a fi cooptat in Guvernul Tudose.

