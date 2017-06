Intalnire de lucru pentru promovarea patrimoniului cultural din regiunea Nord-Est - GALERIE FOTO

Vasile Asandei

Ieri a avut loc ode lucru in cadrul proiectului- Sustainable approach to cultural Heritage for the urban Areas Requalification in Europe, care are ca scop schimbul de experienta privind politicile deîn mediul urban si identificarea celor mai bune practici si metode inovatoare in scopul dezvoltarii unei abordari durabile si inteligente pentru gestionarea si utilizarea patrimoniului.Partenerii proiectului sunt organizatii publice, agentii desi centre academice provenind din 7 tari din intreaga Europa, relevante in domeniul politicilor de patrimoniu cultural si a strategiilor de tip Smart City. Aceste organizatii vor colabora si vor impartasi rezultatele proiectului partilor interesate de la nivel local, autoritatilor de management si institutiilor care se ocupa de implementarea politicilor locale."La nivelul regiunii nord-est, imbunatatirea instrumentelor de politica se va realiza prin identificarea celor mai bune practici si metode inovatoare de conservare, protejare, promovare si dezvoltare a patrimoniului cultural si natural. Planul de actiune va fi realizat pe baza informatiilor colectate de la cele sase municipii resedinta de judet din", a precizat, director general al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est.Cei saseSHARE care reprezinta autoritati locale sau regionale au specificat o politica dece a primit finantare de la Uniunea Europeana pe teritoriul lor. Perioada de implementare a proiectului este 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2020 si se desfasoara în doua faze, pana la 31.12.2018 fiind realizate actiuni privind schimbul de experienta si elaborare de planuri de Actiune necesare pentru îmbunatatirea instrumentelor de politica locale care vizeaza dezvoltarea urbana si patrimoniul cultural.