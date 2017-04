Intalnire de taina in PNL. Deputatul Marius Bodea a dat drumul la Cooperativa din partid - FOTO

Deputatul liberal Marius Bodea isi pregateste planurile pentru acapararea organizatiei PNL Iasi. Impreuna cu deputatul Costel Alexe, acesta a organizat o intalnire de taina, la care au participat persoane din partid ce ii sunt alaturi in tentative de a pune mana pe organizatia liberali.



De la alesii locali, ajunsi pe liste doar cu sprijinul sau, la diverse personaje obscure din organizatie, toti s-au adunat la un restaurant din oras pentru a-si face planurile. Practic, Bodea si Alexe au initiat acea Cooperativa prin care urmaresc sa acapareze partidul si sa scape de oamenii incomozi.



Bodea este si candidat si membru in comisia de organizare a alegerilor, conditii in care face ce vrea pentru a-si impune oamenii. Intalnirea de astazi a vizat tocmai acest lucru.