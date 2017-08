Intalnire de grad zero intre vicepremierul Marcel Ciolacu si mai multi reprezentanti ai Uniunii Europene! In cadrul pregatirilor de preluare de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii Europene in 2019, Marcel Ciolacu a avut o intrevedere cu personalul diplomatic al reprezentantei permanente pe langa UE.

La 12 ani de la aderarea sa la Uniunea Europeana, Romania va prelua, incepand cu 1 ianuarie 2019, pentru sase luni, responsabilitatea Presedintiei uneia dintre cele mai importante institutii – Consiliul Uniunii Europene. "Detinerea Presedintiei Consiliului UE va fi o premiera pentru tara noastra si o oportunitate de a demonstra capacitatea de a indeplini o sarcina atat de importanta printr-o buna planificare si coordonare la nivel national precum si un dialog sustinut cu institutiile UE si statele membre ale Uniunii Europene. Romania se va afla astfel in centrul procesului decizional european, avand un rol important in facilitarea procesului de reflectie asupra modului de dezvoltare si consolidare a proiectului european, a procesului de negociere pentru dezvoltarea acquis-ului comunitar si, implicit, pentru consolidarea cooperarii intre statele membre ale Uniunii.", potrivit Ministerului Afacerilor Externe. Romania va urma sa primeasca presedintia Consiliului Uniunii Europene in ianuarie 2019.

