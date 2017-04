Intalnire la nivel inalt la Iasi. Investitori din Tarile de Jos vor sa investeasca in agricultura din judet

"Am discutat despre prezenta firmelor olandeze aici in Iasi si despre ceea ce putem face impreuna sa le promovam cat mai eficient. Sunt de asemenea foarte bucuroasa ca am venit aici sa ma adresez in cadrul unei conferinte dedicate dezvoltarii noilor orase si arhitecturii. Avem deschidere si catre sectorul agricol, pe care trebuie sa-l extindem. Mai am si o intalnire cu reprezentantii sectorului olandez din domeniul agricol pentru a vedea ce putem face pentru a dezvolta aceasta ramura", a precizat Stella Ronner Grubagic, ambasadorul Regatului Unit al Tarilor de Jos in Romania.

Autoritatile iesene s-au intalnit ieri cu reprezentantii Ambasadei Regatului Unit al Tarilor de Jos (, Olanda,). La intalnire au participat reprezentanti ai Consiliului Judetean Iasi si ai Prefecturii judetului Iasi, alaturi deCele doua parti au discutat despre imbunatatirea colaborarilor administrative pe mai multe domenii de activitate precum agricultura, sectorul IT, cultura, invatamantul universitar, dar si industriile textile si cele creative. Ambasadorul Regatului Tarilor de Jos in Romania s-a aratat interesat de initierea unor intalniri comune intre reprezentantii mediului de afaceri dinsi comunitatile oamenilor de afaceri dinCele doua parti au mai discutat si despre implementarea unor altecomune pe domeniul cultural, economic sau administrativ.