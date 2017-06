Intalnire PSD la hotel Rin in Capitala. Parlamentarii de Iasi sunt si ei prezenti

Rin Grand Hotel

La aceasta ora, la Rin Grand Hotel din Bucuresti are loc o intalnire a liderilor PSD cu parlamentarii formatiunii. Aceasta intalnire are loc in contextul discutiilor despre motiunea de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu, care se va discuta in aceste zile in plenul celor doua Camere.Vezi si: OFICIAL: Motiunea de cenzura, votata miercuri la ora 11