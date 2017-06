O familie a avut parte de un eveniment extrem de neplacut intr-unul din terminalele de la. Familia Pasat, impreuna cu un alt cuplu, a vrut sa plece intr-o vacanta de o saptamana spre Treviso in Italia. Oamenii au dat sa se imbarce la bordul unui avioncu destinatia, insa au avut parte de o surpriza care i-a lasat cu gura cascata.Veniti cu mai multe bagaje dupa ei, sotii Pasat au constatat ca nu se pot imbarca cu doua geamantane mai mari care depaseau dimensiunile maxime cerute de compania aeriana. In aceste conditii au fost nevoiti sa-si mute lucrurile in celelalte bagaje si sa le lase intr-o incapere din aerogara pentru a le recupera la intoarcere.Doar ca in momentul in care au revenit la Iasi nu le-au mai gasit. Ar fi trebuit sa le recupereze in trei zile, conform directivelor interne din domeniul securitatii aeroportuare. Insa Costica Pasat sustine ca la plecarea spre Treviso, angajatii aeroportului l-au asigurat, in baza unui proces verbal, ca isi poate recupera lucrurile cand se intoarce fara a mai fi nevoie sa anunte pe altcineva."Am avut ola Treviso, in Italia, intre 12 si 19 iunie, cu avionul de la Wizz Air. Eram patru persoane care am plecat inspre Italia. Cand am ajuns la aeroport aveam si doua trolere, pe care nu am avut cu sa le luam pentru ca depaseau latimea maxima permisa de compania aeriana cu doi centimetri. In aceste conditii a trebuit sa le lasam la. Ni s-a intocmit un proces verbal in limba engleza prin care ni s-a spus sa le lasam intr-o incapere special amenajata si sa le luam cand reveneam. Cei de la securitatea aeroportuara ne-au transmis ca vor avea grija depe toata aceasta perioada. In procesul verbal semnat era specificat ca o sa mi le returneze pe 19. Ei au o directiva cum ca dupa trei zile, daca nu revendica nimeni bagajele le pot casa. Numai ca ei mi-au spus ca le pot lua cand revin. Altfel, am fi chemat pe cineva sa le ia de la aeroport. Numai ca asa mi-au transmis si nu s-au tinut de cuvant", a spus Costica Pasat.Familia Pasat a aratat ca va inainta oimpotriva celor de la aeroport pentru ca au distrus bagajele fara a-i anunta."Cand am revenit si am vazut ca nu mai am cele doua bagaje am cerut explicatii. De la securitatea aeroportuara mi s-a transmis ca ei nu fac acte de caritate si ca daca nu le-am revendicat in cele trei zile le caseaza. O sa le fac o plangere penala pentru. Nu este vorba de bagaje, cat e vorba de gestul pe care l-au facut. Exista acel proces-verbal prin care se specifica clar ca tin bagajele pana ma intorc. Daca as fi stiut ce se intampla, chemam pe cineva sa le ia, dar mi-au inselat increderea. Am fost nevoit la imbarcare sa inghesui hainele din trolere in bagajul de mana al sotiei. Cei de la aeroport s-au revoltat cand le-am spus ca o sa fac plangere, insa nu se poate ca sa-ti piarda sau distruga bagajele", a mai aratat Costica Pasat.In schimb, conducerea aerogarii iesene a aratat ca angajatii de la securitate au respectat procedurile si ca familia Pasat ar fi trebuit sa ridice bagajele la termen."Colegii nostri de la securitate au respectat toate procedurile in acest caz. Domnul respectiv nu a ridicat bagajele la termen, asa cum ar trebui, iar colegii de la securitate nu au avut ce sa faca. Camera respectiva s-a umplut si au fost nevoiti sa caseze bagajele. Noi nu suntem birou de bagaje, oamenii au un termen de preluare a acestora pe care trebuie sa il respecte. Imi pare rau pentru ce a patit domnul respectiv, sper ca astfel de incidente sa nu se mai intample", a spus Alexandru Anghel, directorul Aeroportului International Iasi.