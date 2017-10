Inventivitatea romanilor nu are limite. Ce metoda de furt au conceput niste hoti care operau in Franta

Inventivitatea si ingeniozitatea hotilor romani nu are limite. Politistii francezi au retinut doi romani in varsta de 40 de ani care furau din bagajele turistilor care se deplasau cu autobuzele din Paris la aeroportul Beauvais, dupa cum informeaza Stiridindiaspora.

Potrivit anchetatorilor, metoda era simpla si foarte eficace, doar ca le-a luat destul de mult pana sa o descopere. Politistii suspecteaza ca cel putin de 75 de turisti au fost victime ale celor doi spargatori romani.

Practic, unul dintre hoti intra la propriu intr-un geamantan care ulterior era plasat in cala unui autocar de catre complice. Astfel, cat timp autocarul parcurgea distanta dintre capitala Frantei si aeroportul Beauvais, hotul opera in bagajele turistilor fara ca acestia sa banuiasca ceva.

Totul a iesit la iveala dupa ce unui sofer de autocar i s-a parut suspect bagajul plasat la cala de complice. Acesta a alertat autoritatile si astfel cei doi romani au fost prinsi chiar in momentul in care erau pe cale sa mai dea o lovitura. Asupra hotului de la cala au fost descoperite doua laptopuri si o importanta suma de bani in timp ce complicele sau a fost retinut la scurt timp.

Procesul a fost rapid, iar la finalul audierilor unul dintre infractori a fost condamnat la opt luni de inchisoare, in timp ce al doilea va sta a primit 1 an dupa gratii.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.