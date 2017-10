Investigatii Computer Tomograf cu doze mici de iradiere la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Majoritatea bolnavilor internati la Spitalul "Prof. Dr Nicolae Oblu" () din Iasi sunt supusi la doua examenepe perioada spitalizarii. Prima investigatie are loc la internare si, de cele mai multe ori, al doileaCT se efectueaza dupa interventia chirurgicala.Pentru a proteja pacientul, medicii au decis sa foloseasca dupa primul examen Computer Tomograf o doza mai mica de radiatii, pentru ca aparatul le permite acest lucru. Medicii au constatat ca aparatul ofera imagini bune si atunci cand doza de iradiere este cu 30%, 50% sau 70% mai mica fata de cea standard. Una dintre lucrarile stiintifice sustinute de medicii radiologi de la unitatea medicala mentionata la Conferinta Nationala Zilele Spitalului "Prof. Dr. Nicolae Oblu", care a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute, a avut acest subiect."Reducerea dozelor depe parcursul investigatiilor este un beneficiu pentru pacienti. Pentru stabilirea diagnosticului la internare, examenul CT se face cu doza standard de iradiere. Urmatoarele explorari se fac cu doze reduse de iradiere. Medicii radiologi ne-au aratat ca si atunci cand scadem doza de iradiere obtinem o calitate buna a imaginilor. Noi avem nevoie de o claritate perfecta atunci cand stabilim diagnosticul. Un bolnav face maximum doua examene CT pe perioada spitalizarii. In general, primul se face inainte de interventia chirurgicala, iar al doilea post operator. Sunt multi bolnavi care au nevoie de examene CT atunci cand revin la control. De exemplu, un pacient diagnosticat cu, revine la spital la 6 luni, un an, pentru control si, bineinteles, pentru examen CT. Cu ajutorul aparatului Computer Tomograf avem posibilitatea sa facem aceste explorari cu doze de iradiere scazute. Aparatele CT de ultima generatie sunt prevazute cu un astfel de sistem", a declarat medicul neurochirurg Florin Gramada, purtator de cuvant la Spitalul "Prof. Dr. Nicolae Oblu" din Iasi.