Autoritatile judetene au primitfavorabil pentru reabilitarea celei mai mari unitati medicale din zona Moldovei destinata copiilor. Ieri, Marius Nica, ministrul delegat pentru, a semnat finantarea reabilitarii Spitalului Clinic de Copii "" Iasi, valoarea proiectului fiind de peste 121 milioane lei (circa 27 milioane euro). Contractul a fost semnat de ministru si de Maricel Popa, presedintele Consiliului Judetean Iasi, in prezenta premierului Mihai Tudose."Este un moment care cred ca va ramâne ca reper pentru viata medicala a Iasului si a Moldovei. Vorbim de o investitie de peste 121 de milioane de lei, numai înunui spital, care are multi ani, la standarde moderne. La aceasta se va adauga o a doua etapa si anume dotarea medicala. Nu facem decât sa ramânem consecventi în ceea ce am promis, prioritatile noastre fiind sanatatea, educatia si infrastructura. Este un bun început, urmeaza de acum spitalele regionale dintre care unul este tot la Iasi", a spus premierul Mihai Tudose.Durata de implementare a proiectului va fi de 56 de luni. Proiectul prevede cresterea eficientei energetice a celor trei corpuri componente ale cladirii în care functioneazapentru. Se vor realiza lucrari de izolare termica a fatadei, înlocuirea tâmplariei, izolarea termica a planseului peste subsolul neîncalzit, realizarea sursei de racire pentru saloane, sali tratamente, sali de operatie, cabinete medicale.Va fi instalat un sistem de panouri solare ca forma alternativa de producere a agentului termic necesar obtinerii apei calde de consum, se vor face lucrari de modernizare a instalatiilor de iluminat, înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri cu eficienta energetica ridicata."Probabil, pentru multi, reabilitarea unuipoate trece ca un proiect si atât, pentru noi însa, cei care l-am initiat si care l-am depus cu mari sperante, acesta a fost la început ca o piatra de încercare, apoi o motivatie a lucrului bine facut, iar acum certitudinea ca atunci când toate eforturile concura în aceeasi directie, nimic nu pare imposibil. Am depus acest proiect la mijlocul lunii iunie si iata ca dupa 4 luni, dorinta noastra de a avea un spital complet reabilitat si modernizat devine realitate", a spus Maricel Popa, presedintele Consiliului Judetean Iasi.