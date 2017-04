Cu multa pasiune si o investitie de numai 50 de euro, un roman genial de 19 ani a inventat o casca inteligenta, ce poate salva vieti. Dispozitivul creat de Emanuel apeleaza automat numarul de urgenta, in caz de accident. Un semnal de alarma ajunge la Ambulanta, la Politie si chiar la familia motociclistului ranit. Tanarul roman a invatat singur programare, de pe internet.

O casca banala la prima vedere, inventia lui Emanuel Chirila se poate dovedi, la nevoie, o minune. Dotat cu senzori de miscare, dispozitivul detecteaza cand cel care o poarta este implicat intr-un accident si lanseaza automat un semnal SOS. Un mesaj insotit de coordnatele geografice ajunge imediat la serviciile de urgenta, dar si la familia motociclistului.

"Cumva aluneci cu motoreta, cazi jos si dai cu capul de pamant iti poti pierde cunostinta. In acel caz, daca nimeni nu te vede, nu are cine sa sune la ambulanta sau sa avertizeze pe cineva. Casca inventata de mine foloseste inteligenta artificala pentru a-si da seama cand se produce un incident si pentru a actiona in mod autonom", explica Emanuel.

Ideea, proiectul si realizarea ii apartin suta la suta lui Emanuel Chirila. Nascut in Iasi si stabilit din 2007 in Italia, liceanul a invatat totul de unul singur. A studiat programare pe internet. Apoi, si-a pus in practica ideile, folosind o casca banala si un mini computer. Inventia lui ar putea salva numeroase vieti.

"As vrea ca aceasta casca sa fie accesibila tuturor, deci si tinerilor care merg pe scuter. Aici, in Italia, de exemplu, se merge de la varsta de 14 ani. Pentru siguranta lor si pentru ca parintii sa stea mai linistiti acasa", a conchis tanarul.

Asa cum a fost brevetata, inventia lui Emanuel costa putin peste 50 de euro. Tanarul spera, insa, ca odata ce va ajunge sa fie produsa in masa, pretul sa mai scada un pic. Casca mai este pevazuta si cu senzori ce calculeaza ritmul cardiac, daca cel care o poarta este baut sau obosit.



