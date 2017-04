Facultatea de Textile-Pielarie si Management Industrial de la Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” (TUIASI) din Iasi a finalizat un proiect in valoare de aproximativ 250.000 de franci elvetieni. In urma acestuia s-a infiintat un Centru de instruire pentru desfasurarea activitatilor didactice a studentilor facultatii si pentru realizarea prototipurilor aferente proiectelor de finalizare a studiilor, dotat cu masini moderne, achizitionate in cadrul proiectului.

Rezultatele punctuale ale proiectului s-au materializat in instruirea a 192 de persoane angajate in firme de confectii textile din regiunea SE (din care 85% sunt femei), a 33 de studenti si a 10 cadre didactice ale Facultatii de Textile-Pielarie si Management Industrial din Iasi.

Pentru Facultatea de Textile-Pielarie si Management Industrial din Iasi, rezultate relevante sunt la nivelul studentilor participanti, prin cresterea nivelului de siguranta profesionala, datorita contactului cu traineri din firme de profil si/sau ai partenerului elvetian, care conduc la sporirea sanselor de angajare (23 dintre studentii implicati in proiect sunt absolventi, 20 dintre ei sunt angajati ca ingineri in companii de profil). Pentru profesorii romani implicati in proiect trebuie remarcata stabilirea de noi contacte cu persoane din domeniul textil din Elvetia, in vederea unor colaborari ulterioare.