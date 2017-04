Investitii de peste 16 milioane lei in scolile iesene. Lista unitatilor de invatamant, reabilitate de primarie

• Municipalitatea ieseana a alocat in decursul anului precedent cateva milioane de lei pentru reabilitarea unitatilor de invatamant din oras • Programul de investitii a cuprins unitati de invatamant din intreg orasul



Peste 16 milioane de lei au fost alocate de municipalitatea ieseana in decursul anului precedent pentru reabilitarea unor. Proiectul initiat de edilula cuprins o buna parte din unitatile scolare, investitiile urmand a fi derulate si in decursul acestui an. De exemplu, au fost facute investitii de peste un milion de lei la Liceul "Miron Costin", de 35 mii lei la Liceul Tehnologic Economic "V. Madgearu" sau de 230 mii lei la Scoala Gimnaziala "A. Vlahuta".Municipalitatea a inclus si Liceul Economic de Turism in programul de investitii, valoarea lucrarilor fiind de 130 mii lei. Si Scoala Gimnaziala "A. Russo" a beneficiat dede aproape 300 mii lei, in timp ce la Scoala Gimnaziala "D.A. Sturdza" s-au realizat lucrari evaluate la circa 500 mii lei. Circa un milion de lei s-au alocat pentru lucrari dela Colegiul Tehnic "I.C. Stefanescu" din Iasi, in timp ce la Liceul Teoretic "V. Alecsandri" s-au alocat peste 300 mii lei, investitii care cuprind si o viitoare sala de sport.In plus, Colegiul de Arta "Octav Bancila" a beneficiat dede aproape 200 mii de lei, ce au cuprins si reabilitarea corpului principal. In lista municipalitatii s-a aflat si Colegiul Economic Administrativ, care pentru reparatii capitale la fatada a beneficiat de 415 mii lei. Lista este una mult mai ampla, zeci de unitati de invatamant preuniversitar, printre care crese, gradinite sau colegii, fiind refacute cude la bugetul local."În anul 2016 s-au finalizat lucrarile de consolidare si modernizare la doua unitati de învatamânt, respectiv Scoala Primara Carol I si Liceul de Informatica Grigore Moisil. Finantarea a fost asigurata prin Programul Operational Regional 2007-2003 si a avut o valoare de 4.669.326 lei. Proiectul de la Liceul de Informatica a presupus construirea unui corp de cladire din cadre de beton armat, cu o suprafata utila de 1.663 metri patrati si un regim de înaltime ce cuprinde demisol, parter si trei etaje. Pe fiecare etaj au fost amenajate câte trei laboratoare cu încaperi anexa, hol si grupuri sanitare pentru elevi. Beneficiarii directi ai rezultatelor proiectului sunt reprezentati atât de cei 1.055 de elevi ai scolii, cât si de cele 81 de persoane care constituie cadrele didactice si personalul auxiliar din cadrul institutiei de învatamânt", au aratat reprezentantii municipalitatii iesene. Acestia au aratat ca programul de investitii in scolile din oras va continua si in decursul acestui an.