Investitii de peste 500.000 de lei in servicii mai bune pentru studentii Universitatii Cuza din Iasi

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iasi a castigat patru finantari prin Fondul de Dezvoltare Institutionala (FDI) ce vor permite universitatii sa ofere mai multe oportunitati de cariera studentilor sai, sa creasca gradul de incluziune al persoanelor provenind din zone defavorizate, sa atraga studenti din afara granitelor si sa gestioneze mai bine situatiile studentesti. Trei dintre cele patru proiecte aprobate pentru finantare au intrunit punctajul maxim la nivel national. Suma totala atrasa in bugetul universitatii este de 549.000 de lei.

Prin intermediul fondurile castigate in competitia nationala de proiecte, Universitatea va actiona pe patru axe principale: imbunatatirea angajabilitatii studentilor, incluziune sociala, internationalizare si gestionarea scolaritatii. „Finantarile obtinute in aceasta competitie ne vor permite sa acordam o atentie sporita mai multor aspecte ale vietii studentesti. Principalii beneficiari vor fi cei care au ales sau vor sa aleaga universitatea noastra, lucru care confirma inca o data straduinta noastra de a pune studentul in centrul preocuparilor institutiei”, a declarat prof.univ.dr. Mihaela Onofrei, ordonator de credite.

Prin proiectul „ACCES”, dedicat angajabilitatii, Universitatea va urmari sa inteleaga mai bine asteptarile studentilor si mediului de afaceri legat de angajare, pentru a identifica decalajul dintre ceea ce stiu, ce stiu sa faca si ce se aseapta faca absolventii universitatii, fata de ceea ce au nevoie cu adevarat companiile. Pentru a atenua aceasta disparitate, studentilor li se va oferi posibilitatea sa participa la cursuri de formare pe acele abilitati „soft skills” cerute de piata muncii. In plus, in fiecare facultate, va fi organizat un eveniment de cariera, astfel incat studentii sa poata comunica direct cu cei care ii vor angaja dupa terminarea facultatii. Unul dintre obiectivele principale a proiectului este construirea unui site dedicat studentilor UAIC, unde vor fi centralizate ofertele de internship dedicate lor.

Un alt proiect care va fi finatat prin FDI este „Asigurarea transparentei in gestiunea studentilor si implementarea Registrului Matricol Unic al Universitatilor din Romania in cadrul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi”. Registrul Matricol Unic (RMU) este un sistem informational dedicat invatamantului superior din Romania care asigura gestiunea integrata a datelor privind studentii universitatilor de stat si particulare din Romania, pentru toti anii universitari si pentru toate ciclurile de studii. Proiectul derulat de UAIC va viza compatibilizarea solutiilor informatice existente pentru gestiunea datelor studentilor, dar si „comunicarea” intre acestea. De asemenea, va fi imbunatatit nivelul de pregatire al personalului implicat in prelucrarea datelor, prin familiarizarea acestuia cu cerintele si procedurile necesare.

Pe domeniul internationalizarii, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” va primi fonduri pentru proiectul „VINCIT” – Dezvoltarea internationalizarii prin cercetare si parteneriate strategice. Obiectivele proiectului sunt cresterea numarului de studenti internationali, cresterea vizibilitatii internationale a UAIC, facilitarea participarii doctoranzilor, cadrelor didactice si cercetatorilor UAIC la conferinte stiintifice internationale si implicarea activa a Universitatii in activitatile Grupului Coimbra, una dintre cele mai prestigioase asociatii universitare la nivel european.

Cel de-al patrulea proiect finantat va fi „PACT pentru incluziune: Peers, Administrativi, Consilieri, Tutori” impreuna pentru cresterea echitatii sociale, un proiect care isi propune sa promoveze accesul egal la educatie. Proiectul se va adresa in special elevilor proveniti din medii defavorizate (mediul rural si orase mici), pe care isi propune sa ii incurajeze sa se orienteze spre invatamantul superior si carora le va oferi servicii speciale de consiliere educationala si personala. In cadrul proiectului, vor fi cooptati actuali studenti ai Universitatii, proveniti din mediul rural, pentru a le impartasi elevilor din experienta lor, a le oferi informatii si sprijin emotional.

Proiectele urmeaza a fi implementate pana la finalul anului 2017.