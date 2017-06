ioana tufaru

Fiica Andei Calugareanu traieste un cosmar de cand a nascut. Timp de un an si jumatate, femeia care ajunsese la 90 de kilograme dupa o operatie de micsorare a stomacului, s-a ingrasat enorm, si nu din cauza mancatului in exces. Ioana Tufaru cantarea in urma cu o luna, cand si-a varsat naduful in fata camerelor de luat vederi, nici mai mult, nici mai putin de 160 de kilograme. Femeia a povestit disperata ca nu mananca mai nimic, merge mult pe jos, prin parc, cu micutul Luca, si cu toate acestea rezultatele nu se vad.

Temerea cea mai mare a protagonistei noastre era sa nu ajunga din nou la greutatea de 219 kilograme pe care o avea anterior operatiei de micsorare a stomacului. Ei bine, in ultimele zile Ioana a fost mai vesela pentru ca, spune ea, a reusit sa slabeasca doua kilograme, o adevarata performanta avand in vedere ca nu s-a mai intamplat asta de un an si jumatate.

"Of, poate a fost inceputul mai greu si acum o sa slabesc de la sine. Si asa mi-a zis Ionut, mai in gluma, mai in serios, ca nu mai incape langa mine, in pat", a povestit Ioana.