Iohannis se implica in conflictul intre Grindeanu si Dragnea. Ce a spus presedintele acum cateva minute

Presedintele se distanteaza de conflictul intre seful guvernului si cel al principalului partid de guvernamant.

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, la Sibiu, referitor la actuala situatie politica din Romania, ca numai de asta nu am avut nevoie, adaugand ca a solicitat PSD sa termine cat mai repede aceasta criza.

Intrebat, la iesirea din sediul Primariei Sibiu, despre situatia politica actuala, presedintele Klaus Iohannis a raspuns: "Legat de situatia politica actuala, pot sa spun asa: Numai de asta nu am avut nevoie. Si am solicitat PSD-ului, pe toate caile de comunicare, sa termine repede aceasta criza si sa mergem mai departe. E pacat. Avem deschidere in lume".

vizita in SUA, precizand: "Am fost foarte bine primiti. Avem deschidere mare in Europa. Ce ne mai lipseste este un guvern stabil. Sper sa se rezolve repede".



Intrebat daca el crede ca va trece motiunea de cenzura a PSD, Iohannis a raspuns: "Este treaba lor cum o fac. Nu stau eu sa dau lectii PSD-ului. Este un partid mare si sper sa isi rezolve problema foarte, foarte repede."

Comitetul Executiv al PSD a decis excluderea lui Sorin Grindeanu din partid si initierea unei motiuni de cenzura. De asemenea, CEx a stabilit si ca orice membru PSD care intra intr-un guvern care nu e sustinut de PSD isi pierde calitatea de membru de partid.

Motiunea de cenzura impotriva Cabinetului Grindeanu urmeaza sa fie citita duminica in plenul Parlamentului si sa fie dezbatuta miercuri.